На Кубани спустя несколько лет выплатили страховку медработнику, дважды заразившемуся Covid 19

Медик во время пандемии вел прием пациентов с симптомами коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Успенского района восстановлены права медицинского работника на получение страховой выплаты. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, за время пандемии медик дважды заразился коронавирусной инфекцией от пациентов, у которых имелись симптомы заболевания.

Согласно указу президента России, медицинские работники, участвовавшие в борьбе с эпидемией, получали дополнительные страховые гарантии – по 68 811 тысяч рублей при заражении Covid 19 при исполнении ими трудовых обязанностей. Так как мужчина заболел дважды, ему полагалась выплата в двойном размере. Однако апелляционным протоколом министерства здравоохранения Краснодарского края медработнику было отказано.

«В ходе проведенной прокуратурой Успенского района проверки соблюдения законодательства о здравоохранении установлено, что указанные протоколы являются незаконными, в связи с тем, что проверка проведена необъективно. Прокурором района в адрес министра здравоохранения края внесено представление, а также направлено исковое заявление об устранении нарушений законодательства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С иском о взыскании с краевого отделения Фонда пенсионного и социального страхования страховой выплаты по страховым случаям прокурор обратился в Первомайский районный суд Краснодара. Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Медик получил долгожданную страховую выплату на сумму свыше 130 тыс. рублей.