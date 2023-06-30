Стали известны причины пропажи туристов из Краснодарского края, которых нашли в горах Карачаево-Черкесии

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Первые сообщения об исчезновении туристов из Краснодарского края появились в четверг вечером, 29 июня. Об этом сообщила пресс-службу ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Отмечается, что отдыхающие шли в поселок Архыз. Но во время спуска они потерялись и больше не выходили на связь.

- Группа туристов из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер. Они разделились и пошли в разных направлениях, – сообщили в ведомстве.

Так выяснилось, что первая группа насчитывала 8 человек, вторая – 12. Последнюю нашли быстро – она стояла у спуска с горы. Ее перевели через реку к дороге на Архыз.

- Местонахождение первой группы оставалось неизвестным, – добавили в ГУ МЧС России по региону.

Поисками восьми туристов занялись четыре спасателя и две единицы техники. И спустя два часа они вышли на след группы.

- Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС, – заключили в ведомстве.

Отмечается, что медицинская помощь туристам не потребовалась. Известно, что свой поход они никак не регистрировали. Это серьезно осложнило поиски в темное время суток с ухудшением погодных условий.