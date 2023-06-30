Дарственная императрицы имеет международную юридическую силу. На Кубани отмечают 231 год как Екатерина II даровала казакам землю

Екатерина даровала земли Кубани казакам Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Жалованная грамота Екатерины Великой - именно так называется важнейший документ, по которому кубанские земли отошли казакам в 1792 году. 30 июня он был подписан самой царицей государства Российского. Это не манускрипт с множеством вензелей, уложенный в футляр, усыпанный драгоценными камнями, как представляется. В действительности все намного проще: судьбоносный документ – два листа рыхлой вареной бумаги с водяными знаками – гербом Российской империи. На нем коричневыми чернилами написан текст, под которым императрица поставила свою подпись, скрепив ее красной сургучной печатью.

«За верную службу отдаю запорожцам в вечное владение «остров Фанагорию с всею землею лежащею на правой стороне реки Кубани к Усть-Лабинскому Редуту – так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли», - гласит документ.

Надо сказать, получили казаки эту важнейшую бумагу, имеющую по сей день международную юридическую силу, не сразу. Им пришлось обивать царственные пороги несколько месяцев. И только к лету копию документа передали в Сенат, а оригинал - представителю запорожцев Антону Головатому.

Жалованная грамота царицы. Фото: музей им. Фелицына.

В Екатеринодаре документ хранился как ценнейшая реликвия сначала в войсковом штабе, потом – в войсковом соборе Александра Невского и выносился на обозрение лишь по большим праздникам.

Сегодня жалованная грамота Екатерины II на земли Кубани хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына в отделе ценных коллекций. Документ сохраняют для потомков в фондах музея в папке из бескислотного картона при специальном температурном и влажностном режиме. А в музейной экспозиции, посвященной регалиям и реликвиям кубанского казачества, можно увидеть ее точную копию, сделанную ВНИИ реставрации в Москве.

Еще дарственную императрицы можно увидеть на карнизе памятника Екатерине Великой, восстановленного в 2006 году по проекту Михаила Микешина нашим скульптором Александром Аполлоновым. Длинный металлический свиток с надписью «Высочайшая грамота 30 июня 1792 года» придерживают непосредственные участники событий 300-летней давности: князь Потемкин разворачивает ее в сторону последних старшин Запорожской сечи и первых старшин черноморского казачества – войскового судьи Антона Головатого, руководившего переселением казаков кошевого атамана Сидора Белого и основателя Екатеринодара-Краснодара войскового есаула Захария Чепеги.