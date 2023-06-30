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Общество30 июня 2023 7:49

Дарственная императрицы имеет международную юридическую силу. На Кубани отмечают 231 год как Екатерина II даровала казакам землю

На Кубани отмечают 231 год как Екатерина II вторая даровала казакам землю
Ева МУР
Екатерина даровала земли Кубани казакам

Екатерина даровала земли Кубани казакам

Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Жалованная грамота Екатерины Великой - именно так называется важнейший документ, по которому кубанские земли отошли казакам в 1792 году. 30 июня он был подписан самой царицей государства Российского. Это не манускрипт с множеством вензелей, уложенный в футляр, усыпанный драгоценными камнями, как представляется. В действительности все намного проще: судьбоносный документ – два листа рыхлой вареной бумаги с водяными знаками – гербом Российской империи. На нем коричневыми чернилами написан текст, под которым императрица поставила свою подпись, скрепив ее красной сургучной печатью.

«За верную службу отдаю запорожцам в вечное владение «остров Фанагорию с всею землею лежащею на правой стороне реки Кубани к Усть-Лабинскому Редуту – так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли», - гласит документ.

Надо сказать, получили казаки эту важнейшую бумагу, имеющую по сей день международную юридическую силу, не сразу. Им пришлось обивать царственные пороги несколько месяцев. И только к лету копию документа передали в Сенат, а оригинал - представителю запорожцев Антону Головатому.

Жалованная грамота царицы. Фото: музей им. Фелицына.

Жалованная грамота царицы. Фото: музей им. Фелицына.

В Екатеринодаре документ хранился как ценнейшая реликвия сначала в войсковом штабе, потом – в войсковом соборе Александра Невского и выносился на обозрение лишь по большим праздникам.

Сегодня жалованная грамота Екатерины II на земли Кубани хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына в отделе ценных коллекций. Документ сохраняют для потомков в фондах музея в папке из бескислотного картона при специальном температурном и влажностном режиме. А в музейной экспозиции, посвященной регалиям и реликвиям кубанского казачества, можно увидеть ее точную копию, сделанную ВНИИ реставрации в Москве.

Еще дарственную императрицы можно увидеть на карнизе памятника Екатерине Великой, восстановленного в 2006 году по проекту Михаила Микешина нашим скульптором Александром Аполлоновым. Длинный металлический свиток с надписью «Высочайшая грамота 30 июня 1792 года» придерживают непосредственные участники событий 300-летней давности: князь Потемкин разворачивает ее в сторону последних старшин Запорожской сечи и первых старшин черноморского казачества – войскового судьи Антона Головатого, руководившего переселением казаков кошевого атамана Сидора Белого и основателя Екатеринодара-Краснодара войскового есаула Захария Чепеги.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ