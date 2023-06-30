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Общество30 июня 2023 8:17

День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023: полная программа мероприятий

«КП» – Кубань» узнала, как пройдет День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023
Алексей ГУК
День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023: полная программа мероприятий

День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023: полная программа мероприятий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День семьи, любви и верности официально отмечается в России всего год. Соответствующий указ подписал 22 июня 2022 года президент России Владимир Путин.

Отметим, что приурочен праздник к православному дню памяти святых князя Петра и Февронии. Это святые, которые умерли 8 июля 1228 года.

Помимо России, праздник отмечается в Беларуси, Болгарии, Азербайджане, Франции, Великобритании и Германии. Его символом является ромашка. Помимо цветов, в этот день принято дарить открытки с другими символами праздниками.

«КП» – Кубань» узнала программу мероприятий на День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023

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