День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023: полная программа мероприятий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День семьи, любви и верности официально отмечается в России всего год. Соответствующий указ подписал 22 июня 2022 года президент России Владимир Путин.

Отметим, что приурочен праздник к православному дню памяти святых князя Петра и Февронии. Это святые, которые умерли 8 июля 1228 года.

Помимо России, праздник отмечается в Беларуси, Болгарии, Азербайджане, Франции, Великобритании и Германии. Его символом является ромашка. Помимо цветов, в этот день принято дарить открытки с другими символами праздниками.

«КП» – Кубань» узнала программу мероприятий на День семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля 2023