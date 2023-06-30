Поднимает настроение прохожим. Бродячий артист на ходу сочиняет рэп для туристов в Сочи

Фото из личного архива артиста

В разгар сезона Сочи притягивает туристов атмосферой праздника. На курорте можно найти множество уникальных арт-объектов, по ночам улицы подсвечиваются иллюминацией, также настроение поднимают уличные музыканты. Для привлечения внимания туристов на улицах устраивают целые шоу. Например, однажды на набережной темнокожий продавец сладкой ваты танцевал с пушистыми шарами под Майкла Джексона. Сейчас на смену ему пришел талантливый парень, которого уже стали узнавать в лицо, Михаил Морин. Он на ходу сочиняет рэп для отдыхающих.

- Мне нравится реакция людей – неожиданность от того, что у меня так быстро получается рифмовать. Они улыбаются, снимают на камеру – это классно, - говорит Михаил.

Рэпер считает себя бродячим музыкантом. Покорять Сочи фристайлер приехал пару лет назад. Для Михаила это единственный вид деятельности, в который он вовлечен с головой и сердцем. Единственная цель - признание публики.

- Мы работаем в паре. Мне помогает младший брат Максим, он за оператора. Мы поднимаем настроение прохожим, они поднимают его нам. Считаем это лучшим времяпрепровождением. И соответственно, выгоду получаем от контента в соцсетях. Но это второстепенно, - отмечает Морин.

Фото из личного архива артиста

Михаила с братом часто встречают по вечерам на улице Навагинской в Сочи, на набережной, в кафе и других локациях. Ребята чаще выходят ловить восторженные эмоции людей на выходных. Не исключали, что свой тур могут продолжить и в других городах.