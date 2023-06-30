Депстрой сообщил о завершении строительства стадиона «Динамо» в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стадион «Динамо» в Краснодаре достроили. Об этом сообщили «КП» - Кубань» в депстрое региона.

- На стадионе «Динамо» в Краснодаре завершили строительно-монтажные работы. В течение июля специалисты планируют получить заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте строительства Краснодарского края.

Напомним, стадион «Динамо» построили в Краснодаре в 1932 году. На реконструкцию здание закрыли в 2007 году. К обновлению приступали несколько раз, но работы все время приостанавливались по разным причинам.

Торжественное открытие обновленного стадиона планировали на осень 2015 года, 2017-го и на апрель 2023-го. И вот спустя 16 лет спортивный объект наконец-то распахнет свои двери.

Общая площадь трибун на стадионе «Динамо» составляет 14,7 тысячи квадратных метров. Здесь есть подземная двухуровневая автостоянка с видеонаблюдением. На объекте оборудовали легкоатлетическое и разминочное ядро, поле для метаний, площадку для мини-футбола и зону уличных тренажеров, залы для занятий борьбой и игровых видов спорта, художественной гимнастики и волейбола.

СПРАВКА КП

Со дня открытия в 1932-м году стадион «Динамо» в Краснодаре видел многое – и это не только победы советских спортсменов. В августе 1942 года фашисты его превратили в лагерь военнопленных, после войны он был практически разрушен. Восстановленная арена вновь собрала болельщиков только в 1951 году, а спустя семь лет на ней перед краснодарцами выступал Никита Хрущев.

До появления стадиона «Кубань» центром всей спортивной жизни Краснодара был именно стадион «Динамо». Здесь проходили почти все соревнования. Но основной профиль арены – легкоатлетический. На дорожках стадиона занимались олимпийские чемпионы Людмила Брагина, Евгений Липеев, Людмила Чернова, призеры международных соревнований и рекордсмены, а чемпионка мира в метании копья Мария Абакумова не раз признавалась в любви к этому месту.

Легендарный краснодарский стадион «Динамо» в прошлом году отметил 90-летие.

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