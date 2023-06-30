Несколько часов прятался в реке и утонул. Житель Кубани погиб, спасаясь от похитившей его разбойной банды

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани вынесли приговор пяти жителям за похищение мужчины. Обвиняемым назначили реальные сроки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Все произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года. В тот день пятеро жителей Тихорецка, заранее сговорившись, приехали к дому знакомого. Напав на мужчину, они вывели его на улицу, посадили в машину и уехали. Добравшись к его второму дому, обвиненные вскрыли дверь монтировкой и завели похищенного хозяина в комнату, - сообщили в суде.

В доме похитители колотили руками и ногами знакомого и требовали наркотики. Но запрещенных веществ так и не получили. Тогда разбойная банда вывела мужчину из дома, амбалы силой затолкали жертву в багажник машины и направились к местной реке.

Когда они находились на берегу, похищенному мужчине удалось вырваться и сбежать. Он прыгнул в воду и спрятался в камышах. Похитители тут же начали поиски, при этом громко угрожая. Не найдя беглеца, просто уехали. Тем временем сам похищенный долго отсиживался в воде и утонул. Его тело нашли спустя несколько дней.

На разбойную банду завели уголовное дело. Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю.

После рассмотрения уголовного дела суд признал всех пятерых мужчин виновными и назначил реальные сроки.

- В зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях им назначены наказания: Сергею Назарову – в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев; Эрику Аванесяну - 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев; Андрею Бражникову – 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Денис Прошунин получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и ограничением свободы на 1,5 года. Александру Радышевскому назначили 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и ограничением свободы на 1 год и 2 месяца.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посадили на заднее сиденье и избили. В Краснодаре двое парней помогли другу похитить супругу и спрятать ее

Девушку попытались отвезти в Ставропольский край (читать далее)