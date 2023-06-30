«Со мной не хотят общаться». Собрали полную тайн историю американки, найденную 34 года назад на улице в Краснодаре

Кейт продолжает искать семью

Кате Хайс сейчас 34 года. Русские имя и краткая драматичная биография - это все, что связывает ее с далекой родиной.

- Меня нашли полицейские в 1992 году на улице 40 лет Победы в Краснодаре, - рассказала она «КП»-Кубань" 5 лет назад, собирая свою биографию буквально по крупицам.

В апреле 1992 года маленькую девочку, чей возраст точно так и не удалось определить, действительно нашли на улице 40 лет Победы, 43. А позже в квартире, где она предположительно жила, - женский труп. Но матерью эта женщина девочке не была. Всю эту информацию и даже детали одежды ребенка Катя-Кейт (или Катя Иванова, как ее нарекли в кубанском детдоме более 30 лет назад) нашла в милицейском протоколе.

Рукописный документ на русском языке бережно хранили ее приемные родители в США. Они воспитали русскую девочку, дали ей образование и выпустили во взрослую жизнь.

На побережье Тихого океана в маленьком городке Темекула (с населением чуть больше 100 тысяч жителей) между двумя городами-гигантами Сан-Диего и Лос-Анджелесом она счастливо живет жизнью среднестатистической американской семьи. Катя замужем и растит двух белокурых мальчишек. Ее жизнь устроена. Но тем не менее, она приняла решение во что бы то ни стало разгадать загадку своей судьбы.

Все эти годы редакция "КП"-Кубань" пытается сделать это вместе с ней.

Недавно в запутанной истории появился важный свидетель.

"КП" - Кубань" удалось найти ветерана МВД Людмилу Артеменко, составившую тот самый протокол 34-летней давности. И даже свести обеих женщин в переписке. Но бывшая полицейская не пожелала общаться с Кейт.

- Женщина, которая меня видела в тот самый трагичный момент моей жизни не захотела со мной общаться, - говорит Кейт "КП"-Кубань". - Я понимаю, сейчас, видимо, для этого не самый лучший момент. Но я буду ждать.

К слову, Катю помнят и бывшие работники детдома в Афипском.

- Ее привезли к нам из Краснодара. Но деталей я не знаю, тогда такая разруха была в стране, все работало по инерции, - говорит «Комсомолке» Елена Райдина. - Была обычной девочкой, но с небольшой задержкой развития. ЗПР — есть такой диагноз. Обычно его ставят детям из неблагополучных детей.

Милиционер на пенсии Людмила Артеменко в разговоре с "КП" - Кубань" предположила, что девочку бросила мать-алкоголичка.

- Это самая распространенная причина была попадания детей к нам, - сказала она "КП"-Кубань".

Но Кейт готова узнать даже такую правду о своем происхождении, только бы распутать весь этот клубок тайн.

"КП" - Кубань" просит всех, кому что-либо известно об этой истории, связаться с нами по адресу электронной почты evgeniya.ostraya@phkp.ru. Или по телефону редакции 8 (861) 992-7-992. Нам можно написать в Телеграм @kp_kuban_bot.

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