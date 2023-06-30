Стоимость поездки на самокатах Яндекс Go в Краснодаре теперь можно округлять в помощь благотворительным фондам

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Возможность помогать благотворительным фондам появилась у пользователей самокатов Яндекс Go в Краснодаре. Сервис добавил опцию автоматического округления чеков за поездку. Подключить функцию можно в личном меню в разделе «Помощь рядом» — так называется благотворительный проект компании, который сотрудничает с порядка 400 фондами.

Округление стоимости поездок на самокатах также стало доступно в других городах присутствия сервиса — в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Пользователь может выбрать величину округления — кратно 10, 50 или 100. Например, если поездка стоила 213 рублей, то при выборе округления до 10, с карты спишется 220 руб. На первый взгляд, 7 рублей — небольшая сумма. Однако функцию подключили свыше 940 тысяч пользователей сервисов Яндекса. Она доступна также в Такси, Еде, Лавке, Заправках и на Маркете.

В 2022 году с помощью механики округления в сервисах Яндекса пользователи смогли собрать более 177 млн в поддержку благотворительных фондов. Еще 113 млн составил вклад Яндекса.

— «Помощь рядом» дает возможность быть частью неравнодушного сообщества и вносить свой вклад в развитие системной благотворительности. Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах, — считает руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

В 2022 году Краснодар оказался на пятом месте среди российских городов по сборам с округления в сервисах Яндекса. Округлением хотя бы раз воспользовались почти десять тысяч жителей города — они собрали для «Помощи рядом» 2,85 млн рублей.

«Помощь рядом» направляет средства на оплату подопечным проверенных фондов поездок на такси — люди, которым трудно передвигаться самостоятельно по городу, пользуются такси, чтобы добраться на лечение, реабилитацию и других. Лавка, Еда и Маркет помогают благотворителям с закупкой товаров и продуктов.