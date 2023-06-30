Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обновить детскую площадку во дворе многоэтажки, которую запретили трогать местные жители

Макет будущей площадки, фото: t.me/iamplc

Месяц назад рэпер PLC выпустил клип «Краснодар». Его сняли на площадке во дворе многоэтажки. Героями видео стали футболисты «Краснодар» и детвора. Вместе с хип-хоп исполнителей они зажигали под бит и рубились с кумирами – игроками сборной России, Матвеем Сафоновым, Александром Черниковым и Никитой Кривцовым.

В конце видео PLC заявил, что приведет площадку в порядок. Со временем она серьезно износилась. А играть в футбол на ней стало невозможно. Его инициативу поддержала администрации Краснодара. Но на пути встала инициативная группа жителей.

«У нас два месяца лежит готовый проект той самой площадки из клипа. Мы уже месяц решаем вопрос с управляющей домом! Она говорит: «Не нужно нам здесь такого, это шуметь под окнами будут, наркоманы собираться и так далее», – заявил рэпер.

Он отметил, что большая часть жильцов его проект поддержала. Но против выступила инициативная группа. Она отказалась от обновления площадки.

Пока рэпер искал выход – и даже думал о переносе площадки – о ситуации узнала мэрии города. Она заявила, что поддержит проект.

- Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Земля под спортплощадкой на Гудимы, 26 - не в общедолевой собственности жильцов МКД. Это муниципальная территория. Поэтому администрация города окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки, – приводит слова пресс-службы телеканал «Краснодар».

Также в мэрии заявили, что земля под площадкой не имеет отношения к многоэтажке. А значит, и распоряжаться ей она не имеет права.

Уже известно, что новая площадка появится во дворе дома на улице Гудимы, 26. Помимо нового покрытия, рэпер установит новые кольца для баскетбола, ворота – для футбола. И трибуны на 40 мест.