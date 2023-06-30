Новая жизнь легендарного предприятия: как меняется завод Седина в Краснодаре глазами простого рабочего

Юрий Иванов работает на предприятии более 20 лет.

Легендарный завод им. Седина в Краснодаре переживает новое рождение. С 2016 года он называется по-другому, но продолжает 111-летнюю историю своего предшественника. При поддержке федеральных и краевых властей Южный завод тяжелого станкостроения получил новое оборудование, заказы и надежду на стабильное завтра. Это чувствуют те, кто работает на предприятии не один десяток лет.

Оператор-наладчик станков ЧПУ Юрий Иванов переступил порог цеха еще студентом, проходил здесь практику. А после окончания училища решил остаться в профессии. Говорит прямо – в конце 90-ых выживали, как могли.

- Что-то делали, старались, но все шло очень тяжело. Оборудование было старое. Мы пытались работать на нем, но не всегда получалось, - признается Иванов.

С родного завода Юрий не ушел. Верил, что все придет в стабильное русло. Так и случилось. После нескольких реорганизаций, ЮЗТС вышел на новый уровень. Изменения происходили быстро, как будто по движению волшебной палочки.

- У нас тут грандиозно все поменялось. Мы начали значительно расти. У нас появилось новое оборудование, которое мы не видели годами, капитально отремонтированы цеха. Не просто косметически, а вплоть до того, что вырывали котлован, заливали новый фундамент, - делится рабочий.

Пересекая проходную завода, Юрий невольно вспоминает, как не хватало рук, люди бежали с мест в поисках зарплаты. Сейчас удивляется – на предприятии новые лица. Молодые специалисты, которые видят перспективу для собственного роста.

- Мы ездили в Москву на выставку, показывали новое оборудование, наше новое направление, чем мы сейчас занимаемся, - рассказывает Юрий. – Есть ощущение, что идет рост и развитие у предприятия, строятся планы. Я могу сказать точно, что наше краевое руководство, правительство во главе с президентом озадачилось развитием нашего завода. Это чувствуется на 100 процентов.

Сейчас специалист с 20-летим стажем передает опыт молодым рабочим, но и сам не забывает о необходимости обучения. Время идет, станки видоизменяются, есть, чему поучиться. Главное, чтобы была стабильная работа и достойная зарплата.

СПРАВКА КП

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» - преемник завода им. Седина в Краснодаре. Предприятие получило поддержку в рамках инвестиционного проекта, была обновлена материально-техническая база, ремонт цехов, налажены поставки продукции завода. ЮЗТС производит станки для нужд различных предприятий машиностроения. На заводе проходит полный цикл создания станка - от его проектирования до воплощения в металле.