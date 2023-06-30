Мажор Семенов останется под стражей. Адвокаты сына экс-полицейского и депутата из Краснодара пытались перевести виновника смертельного ДТП под домашний арест

Машина после столкновения с деревом. Фото: скриншот.

Адвокаты Александра Семенова пытались вытащить своего 23-летнего подзащитного из СИЗО под домашний арест. В начале весны 2023 года элитный внедорожник молодого человека вылетел с трассы и врезался в дерево. Удар был такой силы, что немецкую иномарку буквально смяло. Она превратилась в груду металла.

«Согласно материалам уголовного дела, 18 марта 2023 года, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мерседес», перевозя на переднем пассажирском сиденье 23-летнюю девушку, двигаясь по автодороге «Дон-Тонкий Мыс» по направлению из Геленджика, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим столкновением с деревом» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Погибшая в аварии девушка. Фото: соцсети.

Свидетели рассказывали, что парень смог самостоятельно выбраться из искореженной машины. Он шатался и от него пахло алкоголем. А вот пассажирка Семенова – его подруга Полина, получила очень тяжелые травмы. Спустя три дня девушка скончалась в больнице.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако, выяснилось, подобное обвинение Семенову уже выдвигали пять лет назад.

Так внедорожник выглядел до аварии. Фото: соцсети.

«Ранее, в 2017 он уже становился участником резонансного ДТП в Краснодаре, когда на улице Дзержинского в г. Краснодаре сбил пятерых рабочих. На тот момент обвиняемому было 17 лет, в результате аварии погиб мужчина», - уточнили в прокуратуре.

Александр Семенов из известной и зажиточной краснодарской семьи. Отец – бывший начальник полиции Краснодара, мать – экс-депутат Гордумы Краснодара. Правда, в 2017 году обоим пришлось покинуть должности. Сейчас супруги ведут совместный бизнес.

Нанятые родителями парня адвокаты бьются над тем, чтобы смягчить условия содержания Александра на время следствия. В Октябрьском районном суде Краснодара 23 июня 2023 года судья принял решение продлить молодому человеку срок содержания под стражей до 24 августа 2023 года. Решение суда было оспорено в апелляционном порядке адвокатами обвиняемого. Защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы на судебное постановление. С учетом представленных материалов суд апелляционной инстанции пришел к выводу для изменения меры пресечения нет основания. Александр Семенов, ставший за свои 23 года виновником смерти двух человек, останется под стражей.

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