Смерч, град и потоп! На Сочи обрушилась непогода в конце июня

Жители Сочи наблюдали за смерчем. Фото: скриншот

Не успели в Сочи обрадоваться, что погода на побережье стала налаживаться, как на курорт снова обрушилось ненастье. Вечером 30 июня жители и гости курорта сообщали сразу о нескольких природных явлениях.

«По улице Донской — вот такая картина. Машины просто плывут», - делились сочинцы фотографиями с затопленных улиц.

Их сменяли рассказы уже о другой напасти – на некоторые районы обрушился град. Сыпавшиеся с неба льдинки были хоть и небольшими, но цветы и стекла автомобилей все равно пострадали.

«На Макаренко своя атмосфера. Зимой снега не дождешься, зато летом град выпал», - удивлялись жители.

А проживающих в центре шокировал смерч. Впрочем, гигантский темный столб, зависший над Черным морем, было хорошо видно со всех уголков курорта. Эффектности этому опасному явлению природы добавляли всполохи молнии.

Напомним, в Сочи, как и во всем Краснодарском крае накануне было объявлено штормовое предупреждение. До 1 июля региона угрожают ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

«Кроме того, на реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов, а также Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Новороссийска ожидается подъем уровня воды», - уточнили синоптики.

Жителям и гостям Сочи спасатели посоветовали воздержаться от отдыха у воды. Есть вероятность схода селевых потоков, кроме того, возможно шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с.