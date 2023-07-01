Был уставший и по плечи в иле. Поисковики рассказали, как больше суток искали пропавшего на Кубани дедушку

Поисковики развернули штаб по поиску пенсионера. Фото: Лиза Алерт

Владимир Стешинский из станицы Советской Новокубанского района каждый вечер выходил на прогулку с собакой. 73-летний пенсионер любил перед сном прогуляться в лесу. Но на этот раз он не вернулся домой. Родные почувствовали неладное, когда его пес вернулся домой без хозяина. А на улице уже сгущались сумерки, к тому же ночью обещали сильный дождь.

Близкие Владимира Александровича долго ждать не стали, сразу обратились к волонтерам. Они волновались – пожилой человек остался где-то один, без жизненно важных лекарств.

- Координатор принял решение о выезде, и на месте вместе с полицией мы развернули поисковые работы. Пять «лис», так называют поисковые группы, уходят на задачи, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Краснодарскому краю.

Местность, где пропал мужчина, была сложной. Повсюду буреломы, заросли камышей, обрывы берега реки. Наступила ночь, занималось утро.

Дедушку нашли утром в лесу за станицей. Фото: Лиза Алерт

- На рассвете группы возвращаются одна за другой, но зацепок все нет. Мы понимали, что поиск не завершен, но нам пора было выезжать на работу, - говорят волонтеры.

Утром на поиски вышли жители станицы. Они знали об одном месте, куда волонтеры не пошли по темноте, это было опасно. Но именно там и провел, пожалуй, самую напряженную ночь в своей жизни Владимир Стешинский. Его нашил в овраге по плечи в иле, уставшего, но живого. Казаки помогли эвакуировать дедушку, которого передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Радости не было предела, когда, находясь на работе, мы получили новость: «Найден. Жив!». Уставшие от ночных поисков, но с улыбкой на лице, мы продолжили работать, с полной уверенностью, что бессонную ночь провели не зря! – поделились поисковики.