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Утром 1 июля проехать Крымский мост сложно – на подъезде образовалась вереница из автомобилей в несколько километров. Пункты досмотра не справляются с потоком машин, количество сотрудников на постах увеличили.

«Минтранс Республики Крым проводит досмотровые мероприятия на Крымском мосту. В связи с этим образовалась очередь со стороны Краснодарского края до 5 км, время ожидания досмотра составило более 2 часов. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой», - сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Сотрудники ведомства извинились за доставленные неудобства. Такие меры принимаются ради безопасности граждан.

Стоит отметить, что пробка образовалась на подъезде к мосту и со стороны Крыма. Там затор растянулся на 2 километра.

По данным Яндекс.карт, на 9:30 утра бордовым дорога со стороны Краснодарского края уже помечена на расстоянии более чем в 6 километров. Ко всему прочему, водители сообщают об одном ДТП в заторе. Сотрудники пропускного пункта делают все, чтобы очередь сократилась быстрее.