Автотрип на «Запорожце». Житель Новороссийска отправился до Владивостока на автомобиле 1984 года выпуска

Михаил преодолел половину пути. Фото: соцсети

Автослесарь из Новороссийска Михаил Шпаков купил «Запорожец» три года назад. Ярко-зеленая машинка была выпущена с конвейера почти 40 лет назад, но держалась на ходу. Тем не менее мужчина провел основательный апгрейд, поменял детали, которые выпиливал сам.

Михаил гонял на «Запорожце» по всему Краснодарскому краю, а потом решил – надо вывозить автомобиль в люди и отправился не куда-нибудь, а к Тихому океану.

- Моя мечта – посмотреть страну и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь никто до меня на такой машине не проехал более 10 тысяч километров, - говорит автопутешественник.

С собой Михаил взять самое необходимое – спальник, палатку и минимум одежды. Много вещей в небольшой салон «Запорожца» просто не влезет.

- Отправился я один, бывает страшно, но зато я не несу ни за кого ответственность, машина все-таки проблемная, в дороге может случится все, что угодно, - признается Михаил.

Мужчина преодолел уже половину пути. Был в Калмыкии, Башкортостане, Оренбурге и Новосибирске, где сделал остановку. Потом планирует добраться до Байкала. Но, конечно, главная цель его поездки – Владивосток и Тихий океан – еще впереди. До мечты осталось ехать 5 тысяч километров.