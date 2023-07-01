«Отдыхает в СПА и хорошо питается». Отель в Анапе устроил отпуск мягкой игрушке, которую забыла маленькая девочка

Чайка Кусто не чувствует себя брошенной в отеле Анапы. Фото: vk.com/hotellazurniibereg

В одном из отелей Анапы отдыхала семейная пара с дочерью. Отпуск пролетел незаметно, после недельного отдыха они отправились домой. Собирались, как это часто бывает впопыхах, быстро схватили чемоданы и поехали на вокзал. Только в поезде обнаружили, что оставили очень важную вещь – мягкую игрушку, с которой не расставалась дочь. Маленькая хозяйка уехала, но про черно-белую чайку в красной шапочке не забыла.

- Дочка с ней спала и ела, а теперь плачет третий день. Пожалуйста, не выкидывайте игрушку, оставьте в камере хранения или отправьте по почте, я оплачу все расходы. Это наш семейный талисман, - написала мама девочки Алла сотрудникам гостиницы.

Кусто на спорте. Фото: vk.com/hotellazurniibereg

Но выбрасывать мягкую игрушку никто не собирался. Напротив, ее пригрели и закатили шикарный отдых. Теперь Кусто посещает СПА, загорает на пляже, купается в бассейне, гуляет, играет в кибер-центре, занимается спортом, посещает акватермальные зоны и конечно же, отлично питается в местном ресторанчике. И все совершенно бесплатно!

Чайка Кусто не боится набрать лишние килограммы после отдыха. Фото: vk.com/hotellazurniibereg

Эту «дольче вита», о которой можно только завидовать, сотрудники отеля снабдили фотографиям, чтобы успокоить хозяйку птички.

- Она по секрету сказала, что очень сильно скучает, поэтому, как только вы нам пришлете свой домашний адрес, мы за свой счет возьмем ей билет до дома, - ответили в отеле маме девочки.

СПА-процедуры, чтобы не грустить по хозяйке. Фото: vk.com/hotellazurniibereg

В скором времени чайка Кусто полетит домой и принесет семье хорошие воспоминания об отдыхе в Анапе.