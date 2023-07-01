Ливень и смерч блокировали движение. Дороги на Черноморском побережье перекрыли из-за непогоды

Из-за ливня движение на трассе приостановлено. Фото: скриншот видео

Непогода вмешалась в планы водителей. Сильный ливень и смерч парализовал движение в районе Джугбы в Туапсинском районе. Из-за обильных осадков было принято решение временно ограничить проезд автотранспорта.

- В связи с сильными осадками во время смерча в 15. 30 в районе посёлка Джубга на автодороге «Джубга-Сочи» 2 км 700 м до 4 км. перекрыто движение для транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте. Как только движение по проезжей части будет безопасно, движение возобновится. Водителей просят отказаться от поездок на время ненастья.