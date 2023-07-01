Последствия непогоды 1 июля в Туапсинском районе: ливень во время смерча оставил поселок без света и подтопил дороги

Курортный поселок затопило. Фото: скриншот видео

Летнее ненастье продолжает терзать Краснодарский край. На этот раз досталось Туапсинскому району. Тучи сгустились здесь после обеда, а над морем кружил смерч. Он то и наделал бед, выйдя на берег. С собой опасная воронка принесла мощную порцию дождя, которую обрушила на трассу у Джубги. Из-за этого дороги превратились в реки, пришлось ограничить движение.

- В связи с сильными осадками во время смерча в 15. 30 в районе посёлка Джубга на автодороге «Джубга-Сочи» 2 км 700 м до 4 км. перекрыто движение для транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас водителей просят переждать непогоду в безопасном месте и оставаться дома. Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте, как только движение по проезжей части будет безопасно, движение возобновится.

- Четыре единицы спецтехники и шесть человек линейного персонала мобилизованы на месте перекрытия движения федеральной автодороги А-147, - сообщили в Упрдор «Черноморье».

Ливень добрался и до курортной Джубги. Улицы поселка оказались под водой, свет и вода отключены после прохождения шторма.

- Ситуация в Джубге некритическая. Река не вышла из берегов не вышла, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

На откачку воды на улицах вышла спецтехника, электричество и водоснабжение восстанавливают.