Пробка с размером в 65 футбольных полей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

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Огромная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Впервые о ней стало известно в субботу вечером. Тогда затор достиг девяти километров. Но ночью он сократился до трех. А к утру вновь увеличился.

«По состоянию на 09:00 пробка 5,5 км, время ожидания до 3 часов», – написала в телеграме глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Также небольшой затор образовался со стороны Крыма. Но его протяженность составила всего 200 метром, время ожидания – не более 20 минут.

Ранее о пробке у Крымского моста сообщал оперштаб Краснодарского края. На месте работали волонтеры. Они раздали людям воду. Еще на месте дежурил аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Также автомобилистов попросили на время воздержаться от поездок в Крым и не забывать о пробках.

«При планировании поездок на полуостров нужно учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей», - сообщили в оперштабе.

А Николай Лукашенко заявил, что для увеличения пропускной способности моста увеличился штат сотрудников на линии досмотра.