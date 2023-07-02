Быстрее даже пешком. Огромная пробка в сторону Черного моря образовалась под Горячим Ключом

Фото сервиса Яндекс.Пробки

Купальный сезон в разгаре. Курорты Кубани забиты практически под завязку. Загруженность гостиниц и отелей достигает 80%. И это не предел, считают туроператоры. Они прогнозируют увеличение поток отдыхающих во второй половине июля.

Но уже сейчас на курортах Краснодарского края не протолкнуться. Забиты и трассы на юг России. Так огромный затор образовался под Горячим Ключом. Здесь проходит дорога на Сочи.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка уже достигла шести километров. За час она увеличилась практически в два раза. Пиковые значения – затор до 10 км – ожидаются во второй половине дня.

- Быстрее даже пешком, – пишут люди в соцсетях.

Глухой затор начинается за два километра до въезда в город, а заканчивается – практически в конце курорта, около смотровой площадки. Скорость движения на участке не превышает 5-7 км/ч. Это значит, что дорога до Черного моря займет в среднем на 30-40 минут больше, чем обычно.

Добавим, что заторы сохраняются и на подъездах к Крымскому мосту. По состоянию на 10:00, длина пробки на участке увеличилась на два км за час – с пяти до семи.