Гжегож Крыховяк, фото пресс-службы ФК Краснодар

Весной 2022 года футбольный клуб «Краснодар» остался без легионеров. Сперва из России укатил тренерский штаб, затем – футболисты. Семь игроков заморозили контракты, еще двое – расторгли.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Оспорить решение у команд не вышло.

Так «Краснодар» лишился девяти игроков. Спустя три месяца в Россию вернулись только три легионера, через полгода – еще один.

Считается, что первым из игроков уехал из Краснодара Гжегож Крыховяк. Капитан сборной Польши заморозил контракты и укатил в Грецию. Он подписал арендное соглашение с ПАОК, а затем вернулся в Краснодар – на пару недель.

Гжегож даже сыграл за «Краснодар». Он появился на поле в товарищеской встрече. Она стала последней для поляка в черно-зеленой футболке. Спустя пару дней он укатил в Саудовскую Аравию, став игроков «Аль-Шабаб».

Летом 2023-го Гжегож Кряховяк заявил, что покидает «Краснодар», теперь – навсегда.

«Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться», – заявил футболист изданию Мeczyki.

Ранее издание Salary Sport сообщало, что поляк был самым высокооплачиваемым футболистом «Краснодара». Каждый год он получал от 259 миллионов рублей (сумма зависела от курса). Таким образом, за 15 месяцев Сергей Галицкий сэкономил около 300 млн.