Уж замуж невтерпеж. В Адыгее стало сложнее заключить брак с 14-летними подростками

В Адыгее можно вступить в брак с 14 лет, но с условиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранние браки узаконены на территории нескольких субъектов России. Например, 14-летние невесты не запрещены законом в Чечне, Тюменской, Московской, Тульской, Калужской, Нижегородской, Вологодской, Тамбовской и Орловской областях, а также в Еврейской и Ханты-Мансийской автономиях. Не является исключением и Адыгея, но недавно государственный Совет-Хасэ республики усложнил процесс бракосочетания с подростками.

Закон, разрешающий создавать семьи в юном возрасте был принят в Адыгее в 1998 году. Спустя 25 лет депутаты внесли в него новые правки.

«Граждане Российской Федерации в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преимущественно проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право на вступление в брак при наличии особых обстоятельств и в порядке, предусмотренном настоящим Законом», - говорится в старой редакции закона.

Под особые обстоятельства законотворцы подразумевали поздние сроки беременности у невесты или уже рождение общего с будущим супругом ребенка. Подтверждавшие эти факты документы необходимо было подавать вместе с заявлением на брак.

После вступления в силу правок, создать семью с подростком в Адыгее станет чуть сложнее. Во-первых, в местных загсах перестанут регистрировать приезжих. Чтобы заключить брак с 14-летним женихом или невестой, обоим участникам нужно будет подтвердить пятилетний срок проживания на территории республики. Также уточнен срок беременности, который считается «особым обстоятельством» - не менее 12 недель. Ну и немаловажный пункт – помимо согласия родителей несовершеннолетних, теперь требуется добровольное согласие идущих под венец несовершеннолетних.

«Последние принятые изменения направлены на совершенствование порядка подготовки разрешения на вступление в брак. Дополнение направлено на защиту прав и интересов несовершеннолетних и предусматривает условия, при которых молодым людям разрешат брак в раннем возрасте» — цитирует «АиФ-Кубань» председателя комитета Государственного Совета — Хасэ РА по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре Наталью Широкову.

По данным службы статистики республики за первые 3 месяца 2023 года в Адыгее родилось 1002 новорожденных. Из них более 10 малышей - у мам младше 19 лет.