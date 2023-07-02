Иллюминатор самолета Boeing 737 выставили на продажу в Сочи

Фото с сервиса объявлений

Уникальный лот появился на сервисе объявлений. Житель Сочи выставил на продажу часть самолета Boeing 737. Он принадлежал авиакомпании «Трансаэро», которая прекратила работу 8 лет назад – в 2015-м.

По словам автора объявления, он продает фрагмент лайнера. Вероятно, речь идет о списанном воздушном судне. Непонятно только, как владелец вырезал деталь, – четыре иллюминатора.

На кадрах, которые разместил автор, видел фюзеляж самолета. Это четыре окна без обшивки. Ранее здесь было название авиакомпании – Трансаэро.

Отмечается, что ширина детали – 2 метра, высота – 1,35, вес – 38 кг. Вся она в зеркальной полировке.

- Оригинал, – добавляет владелец.

К сожалению, связаться с автором по номеру телефона нельзя. Он скрыл его для будущих покупателей. Также на товаре отсутствует и сертификат подлинности.

В качестве доказательства автор прикрепил фотографию самолета. Но не исключено, что она была взята из интернета. В этой ситуации подтвердить подлинности детали также невозможно.