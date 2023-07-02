Вениамин Кондратьев о взрыве в Приморско-Ахтарском районе: дома и объекты инфраструктуры не повреждены

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Сильный взрыв раздался в воскресенье, 2 июля, в Приморско-Ахтарске. Он прогрел во второй половине дня.

По словам местных жителей, они услышали сильный хлопок, а затем обнаружили воронку. Она образовалась в поле.

По разным данным, диаметр воронки составил от 8 до 10 метров, глубина – до 4. В результате взрыв никто не пострадал.

-На постоянной связи с главой муниципалитета Максимом Бондаренко. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Они устанавливают обстоятельства случившегося.