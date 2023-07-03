Николай Павлов: «Наша полевая медицина в разы лучше, чем у ВСУ»

Программы выходит с понедельника по среду

Мы продолжаем цикл интервью «СлоВами Очевидца» с краснодарцем Николаем Павловым. Он приехал в короткий отпуск из зоны СВО, где несет службу по контракту. В январе Николай пошел добровольцем, а решение это было принято после того, как целый год Павлов возил гуманитарную помощь из Краснодара в ЛДНР.

- 6:06 Вы, говорит (врач), «барсы», запарили: приходите сюда воевать, а у вас то колени выскакивают, то голеностопы… Идите домой, нам тут парней зашивать надо, а тут ваши: артрозы, артриты+++, и мужчин не остановить, которые хотят в 40, в 50++ родину защищать+++ конечно, все «вылазит», - говорит Очевидец.

Что чувствуют бойцы там, и какие чувства испытывает вернувшийся доброволец здесь, в родном городе? Продолжит ли Павлов службу? Обо всем он честно рассказывает в программе «СлоВами Очевидца» на Радио «Комсомольская правда» ( в Краснодаре 91.0 ФМ ). Не пропустите: выпуск сегодня в 18 часов. Продолжение по будням: во вторник и среду в это же время. Подкасты слушайте на сайте: radiokp.ru