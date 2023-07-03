Что происходит у Крымского моста 3 июля 2023: пробка сократилась с 13 до 8 км за два часа

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Самая большая пробка в России образовалась в Краснодарском крае. Огромные заторы появились на подъезде к Крымскому мосту. Они сохраняются уже третьи сутки.

Впервые о пробке стало известно в субботу. Тогда заторы не превышали пары километров. Но за пару часов он увеличились почти в пять раз.

Рекордный трафик случился в понедельник. По данным оперштаба Краснодарского края, пробка в Темрюкском районе достигла 13 км.

«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду водителям, на обочинах выставили биотуалеты. На месте дежурят спасательные отряды», – добавили в оперштабе.

Оперштаб просит водителей по возможности отказаться от поездок в Крым. И помнить о возможных пробках. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту зависит от количества вещей в автомобиле.

По последним данным, сейчас затор на участке сократился до 9 км. Среднее время ожидания составляет четыре часа.