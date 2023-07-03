Адское пекло под 40 градусов. Воздух раскалится к середине недели в Краснодарском крае

Прогноз погоды на неделю в Краснодарском крае

После затяжных июньских дождей воздух в Краснодарском крае прогрелся до летних температур. В середине недели синоптики предупредили о 40-градусной жаре на Кубани.

«3 июля погодные условия над территорией Кубани формируются под влиянием обширного очага повышенного атмосферного давления. Его стараниями в небе облаков будет мало и обойдется без дождей, а столбики термометров превысят отметки в 30 градусов и в ближайшие дни продолжат повышаться», - сообщили в краевом гидрометцентре.

О том, что на этой неделе столбики на термометрах будут расти вверх, сообщил и ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«На Кубани жарко и без дождей. Во вторник, 4 июля, в Краснодарском крае воздух прогреется до 35 градусов», - отметил Леус.

По данным метеослужб, 5-6 июля в регионе столбики на термометрах могут вытянуться до 38-40 градусов. При этом в четверг усилятся порывы ветра. Жару собьют дожди, которые зарядят в субботу, 8 июля.

Стоит отметить, что на территории Кубани сохраняется высокий класс пожароопасности в южной половине и северо-восточных районах. В связи с этим сотрудники МЧС просят не жечь сухую траву в лесах, разводить костры только на открытых участках, днем находиться чаще в тени.