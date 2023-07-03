Рак шейки матки – заболевание, которого вообще может не быть

Фото "КП"

Рак шейки матки – одно из немногих злокачественных новообразований, развитию которого предшествует дисплазия. Но если её вовремя обнаружить и пролечить, до рака шейки матки дело не дойдет. Как обнаружить дисплазию? Какие ещё существуют факторы риска?

Об этом поговорим в эфире программы «Здоровый разговор» с гостьей студии – московским онкологом-гинекологом клиники «Евроонко» Екатериной Тимофеевой.

Слушайте прямой эфир 5 июля, с 17 до 18 часов. Вопросы гостям студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на бесплатное обследование родинок и кожи в клинике «Евроонко».

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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