Машины разметало в разные стороны. Среди троих жертв ДТП с кабриолетом на Кубани оказался сотрудник уголовного розыска

Обстоятельства случившегося выясняются

Страшная авария произошла накануне, 2 июля, в станице Новопокровской Краснодарского края. Вечером на скорости на пересечении улиц Первенцева и Первомайской столкнулись две машины. Женщина за рулем Geely выжила. А водитель и пассажиры BMW с откидной крышей скончались на месте.

На видео с места аварии видно, как авто разметало в разные стороны. Китайская машина осталась на дороге, а кабриолет отбросило на газон боком. Все, кто находился в BMW, вылетели из машины – не были пристегнуты.

Об обстоятельствах случившегося рассказали полицейские.

«Предварительно, 39-летняя местная жительница за рулем автомобиля Geely не предоставила преимущество BMW. В результате ДТП на месте скончались водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница аварии госпитализирована», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснила «Комсомолка», за рулем кабриолета также находилась женщина 39 лет из Белоглинского района. На пассажирском сидении были мужчины 40 и 35 лет. Один из них оказался полицейским.

«Один из пассажиров - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Дмитрий Б. В момент аварии он не находился при исполнении, у него был выходной. Двое других погибших – гражданские лица», - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Дмитрий должен был отметить день рождения 9 июля. Но не дожил до него ровно неделю.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.