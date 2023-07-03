Суперлуние наблюдили жители Краснодарского края. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

Жители Краснодарского края в ночь на 3 июля наблюдали Суперлуние. Луна стала огромной и как будто приблизилась к Земле. А цвет ночного светила окрасился в непривычные оранжевые оттенки.

- Луна сегодня прекрасна! Закрывайте плотнее шторы, чтобы не ходить всю ночь по крышам, - шутили в соцсетях жители юга России.

Фото: @kristina__milan.

Спутник во время своего движения по орбите погрузился в южную часть тени Земли, которая полностью затмила видимую поверхность Луны. Но даже в фазе полного затмения она освещается солнечными лучами, которые, рассеиваясь, окрашивают Луну в ярко-красный либо в бордовый оттенок.

Астроном Александр Иванов рассказал «Комсомольской правде»-Кубань», о чем это свидетельствует.

«Такую луну можно наблюдать очень часто. Особо это явление характерно для полнолуния. Луна находится близко над горизонтом. Человеческий мозг пытается сравнить изображение ночное светило с окружающей инфраструктурой. Поэтому луна кажется большой. Стоит ей только в этот же день приподняться градусов на 20-30, и она становится привычной для нас», - рассказал kp.ru заведующий обсерваторией КубГУ, астроном Александр Иванов.

Отражение в море от луны. Фото: @kristina__milan.

Цвет луны изменился из-за атмосферы. На оттенки ночного светила влияют низкое расположение и самой атмосферы земли.

«Чем более запыленная нижняя часть атмосферы, тем более она красная. Поэтому цвет луны возле горизонта все время отличается от высоты», - добавил Александр Иванов.

А тем временем

Суперлуние увидят не только жители Краснодарского края. Миллионы людей смогут запечатлеть ночное светило в непривычном размере и цвете. Около 15:30 часов луна максимально приблизится к поверхности нашей планеты по сравнению с обычным полнолунием. Она будет казаться ярче и больше, чем обычно.

Ранее сообщалось, что полное лунное затмение, или «кровавая луна», будет видна на Земле в 2025 году. Спутник Земли окрасится в багровый цвет осенью. А до этого времени жители могут видеть несколько малых лунных затмений. По предварительным данным, дата полного лунного затмения определяется как 7 сентября 2025 года. Его будет видно со всей территории России