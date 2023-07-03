Получил дробью в ногу. Молодого полицейского при задержании ранил из ружья пьяный 35-летний мужчина

Во время задержания произошел неконтролируемый выстрел Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре пьяный мужчина ранил полицейского из охотничьего ружья. Все произошло утром 3 июля на улице Красноармейской.

Известно, что 24-летний оперуполномоченный краевого уголовного розыска в это время не работал. Молодой человек заметил на улице потасовку между двумя мужчинами. Один из них в ту ночь перебрал с алкоголем. Что стало причиной ссоры, выясняют правоохранители. Но конфликт разгорелся настолько, что пьяный 35-летний дебошир схватил охотничье ружье и начал угрожать прохожему.

Полицейский решил остановить вооруженного мужчину. Ему удалось скрутить хулигана. Чтобы избежать трагедии, он обезоружил нарушителя. Но во время задержания произошел неконтролируемый выстрел, стража порядка пронзило дробью в ногу по касательной.

Полицейский, к счастью, отделался легкими травмами. Тем временем хулигана, угрожавшего ружьем, задержали для разбирательства. По факту происшествия была организовала проверка. Устанавливались все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения по существу», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.