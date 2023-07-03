Спорить с Галицким бесполезно. Откровения бывшего тренера ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – владелец «Краснодара» и один из самых влиятельных людей в русском футболе. За 15 лет он построил на юге целую империю. Сперва создал команду, затем – построил базу, стадию и академию.

Год назад бизнесмен исполнил мечту. На поле одновременно вышли 11 воспитанников академии черно-зеленых. Так Сергей Галицкий выиграл спор 10-летия – у бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого.

По разным данным, они спорили на ящик дорогого вина или переезд тренера на Кубань. По условиям, он должен был две недели работать в академии «Краснодара».

Неизвестно, чем закончился спор. Но Сергей Галицкий воплотил мечту и показал, что способен воплотить любую задумку.

Косвенно подтвердил это и Олег Фоменко, бывший тренер черно-зеленых. Он трудился в Краснодаре почти десять лет – с 2010 по 2019-й.

Сейчас специалист трудится в Москве – в ЦСКА. Он помогает Владимиру Федотову. Вместе с ним они взяли серебро чемпионата России и выиграли Кубок. В финале «армейцы» дожали «Краснодар» в серии пенальти. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Фоменко.

О «Краснодаре» тренер не забывает. Он посещает матчи «быков» и вспоминает о времени в клубе.

«С Сергеем Николаевичем спорить бесполезно. Без шансов. Он тебя задавит кучей аргументов. Интересно, когда со стороны смотришь, как он спорит с кем-то! Он может приехать ради беседы, обсудить что-то — это одно. Когда он приезжает с какой-то готовой идеей — без шансов (смеется)», – рассказал тренер в интервью Sport24.