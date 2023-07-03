Самое опасное – магниты, батарейки и иглы. Что находят врачи в животах маленьких пациентов в Краснодаре

Предметы, проглоченные детьми. Фото: ДККБ

В небольшой коробочке – бусины, батарейки, магнитные шарики, металлические заколки, чайные ложки. Все то, что так привлекает маленьких детей. Коллекцию мелких предметов собрали хирурги из детской краевой клинической больницы Краснодара. Это то, что чаще всего попадает в желудки малышей.

В группе риска – дети от 8 месяцев до 3 лет. Они активно познают мир, им хочется все попробовать на зубок. Но даже школьники умудряются проглотить инородные предметы. Например, колпачки от ручек.

Коллекция помещается в небольшой коробочке. Фото: ДККБ

- У одной девочки как-то раз достали более 50 инородных предметов, - рассказывает заведующая эндоскопический отделением ДККБ Оксана Кардаш. – Очень страшно, когда проглатывают иглы. Они прокалывают желудок на раз-два.

Но опаснее всего считаются батарейки. Дисковые и пальчиковые, они начитают разлагаться в организме ребенка.

- У одного нашего пациента после проглатывания батарейка находилась 5 часов, образовался ожог второй степени. Если батарейка постоит сутки и более, могут быть очень печальные последствия, в том числе длительная инвалидность, - отмечает заведующий хирургическим отделением ДККБ Олег Терещенко.

Сложным случаем считается попадание в пищевод или желудок магнитных шариков. Особенно если их несколько. Они соединяются между собой и вредят внутренним органам.

- Не хотелось бы, чтобы родители покупали такие игрушки маленьким детям. Если ребенок глотает, то в желудке они соединяются, и появляется непроходимость. Также они вызывают дополнительное давление и перфорацию стенки кишки, - говорит Олег Терещенко.

Детей особенно привлекают яркие предметы. Фото: ДККБ

В этом случае важно быстро обратиться к врачам, они назначают рентген. Если он ничего не показал, тогда используют эндоскопическое исследование.

Чтобы малыш не попал в больницу, и коробочка хирургов не пополнялась, важно следить за детьми и выбирать безопасные игрушки – крупные, без мелких деталей.

ВАЖНО ЗНАТЬ

СИМПТОМЫ ПРОГЛАТЫВАНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

- обильное слюноотделение

- приступы кашля и затрудненное дыхание

- беспокойство

- высокая температура

- кровь в стуле или слюне

- боль в груди

- вздутие живота

- отказ от еды.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

- батарейки

- магнитные шарики

- монеты, иглы, булавки, стеклышки, гвозди и шурупы

- рыбьи кости

- фольга

- деревянные палочки

- ядовитые вещества.