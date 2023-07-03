Делил строчку с Илоном Маском: Как менялось состояние Сергея Галицкого

Сергей Галицкий, фото:galitskiyteam

Сергей Галицкий – один из самых богатых людей на планете. Пик бизнесмена пришелся на 2014 год. Тогда его состояние достигло 10,3 млрд долларов. Это был 13-й показатель в России и 117-й – в мире. Столько же имел и Илон Маск, который позже стал самым богатым человеком на планете.

Но если россиянина вышел на пик, то американец был только на старте. За 8 лет он увеличил состояние почти в 2000 раз. В 2023-м его оценили в 237,7 млрд долларов, Сергея Галицкого – в 3,2.

Напомним, что состояние россиянин сколотил на розничном бизнесе – продуктовой сети «Магнит». В 2018-м Сергей Галицкий продал около 29% акций компании. Они ушли банку ВТБ, который заплатил предпринимателю около 2,45 млрд долларов.

По данным журнала Forbes, сейчас Сергей Галицкий владеет 2-3% «Магнита». Считается, что самым тяжелым периодом в карьере бизнесмена стал период с 2014 по 2016-й года. Тогда он потерял 4,6 млрд долларов. Если в 2014-м его состояние оценивали в 10,3 млрд, то в 2016-м – в 5,7.

Продажа «Магнита» никак не сказалась на состоянии Сергея Галицкого. Напротив, после продажи доли в сети оно упало на 500 млн долларов. Если в 2018-м на счетах бизнесмена было 4 млрд, то в 2019-м – 3,5.

Последние два года – 2022-й и 2023-й года – состояние бизнесмена не менялось. Оно оставалось на уровне 3,2 млрд долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.