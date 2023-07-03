Гром-бабушка с боеприпасами. В Краснодаре 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского и угрожала обрезом врачу скорой помощи

Пенсионерку подозревают по нескольким тяжким уголовным статьям

В Краснодаре с поличным задержали 81-летнюю Людмилу Рябых. Пенсионерка заказала киллеру убийство полицейского и едва сама не убила врача скорой помощи. В ее доме в центре кубанской столицы правоохранители нашли склад с боеприпасами и обрез ружья.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 81-летней местной жительницы, которая подозревается организации приготовления к убийству сотрудника полиции по найму (ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Старушка с криминальными связями очень невзлюбила оперуполномоченного уголовного розыска местного отдела полиции. Причины неприязни еще предстоит выяснить следствию. А недавно и вовсе решила покончить разом с этой проблемой, заказав знакомым из своего круга бывших заключенных убийство неприятеля в погонах. Людмила пообещала исполнителю один миллион рублей за избавление. Но, к счастью, это стало известно правоохранителям и на сделку с гром-бабушкой пришли оперативники.

- Фигурантка сообщила «исполнителям» адрес места жительства предполагаемой жертвы и даже составила схему проезда к его дому, а затем также поручила мужчинам совершить убийство полицейского в районе его же дома в краевом центре. 5 мая 2023 года фигурантке были продемонстрированы фотографии, на которых была запечатлена инсценировка убийства, однако фигурантка решила лично убедиться в том, что на самом деле потерпевший был убит, - сообщили подробности заказного покушения следователи.

Но фотографий окровавленного тела "обидчика" пенсионерке было мало. Она пошла в отдел полиции, где он работает, чтобы убедиться лично, что ее заказ исполнен. Этот момент оперативники тоже предусмотрели и подтвердили Людмиле гибель полицейского.

На следующий день пожилая женщина передала часть суммы - 25 тысяч рублей лже-киллерам. в этот момент ее и взяли оперативники Центра противодействия экстремизму и ГУ МВД РФ по краю. Ей надели наручники.

Позже выяснилось, что пенсионерка не первый раз угрожает неприятелям убийством.

- Ранее она также угрожала обрезом ружья врачу скорой медицинской помощи, а по месту ее жительства были обнаружены и изъяты указанный обрез ружья и боеприпасы. Ей грозит наказание еще по двум уголовным статьям - угроза убийством и хранение оружия, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас пенсионерку отправили в следственный изолятор. Уголовные дела в ближайшее время будут переданы в краевое следственное управление для соединения в одном производстве.