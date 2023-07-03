На Кубани аферистки получили более 750 тысяч рублей выплат на несуществующего ребенка

Женщины незаконно получили свидетельство о рождении.

В Краснодаре завершился судебный процесс по делу двух женщин, обвиняемых в мошенничестве при получении социальных выплат путем предоставления заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, на скамье подсудимых 26-летняя краснодарка и ее 47-летняя сообщница оказались из-за выдуманного ребенка, на которого они в течении двух лет получали пособия.

«В суде установлено, что 29 марта 2019 года женщины сообщили в органы Записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа Краснодара заведомо ложные сведения о том, что 9 января 2019 года одна из них родила дочь, в связи с чем введенные в заблуждение сотрудники ЗАГС выдали свидетельство о рождении на несуществующего ребенка», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Затем с марта 2019 по июнь 2020 года, одна из женщин неоднократно обращалась в соцзащиту, а также Фонды пенсионного и социального страхования сразу двух регионов – Кубани и Чечни за пособиями и выплатами на несуществующего ребенка из средств краевого и федерального бюджета. Также женщинам удалось получить по липовому свидетельству о рождении сертификат на маткап, которые они обналичили.

«Всего из краевого и федерального бюджета Российской Федерации им выплачено более 750 тысяч рублей, похищенным женщины распорядились по своему усмотрению. После возбуждения уголовного дела женщины добровольно возместили 70 тысяч рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

В 2020 году махинации «лже-мамочек» раскрылись и обе попали под следствие. Пока шли судебные разбирательства, она из подозреваемых стала мамой по-настоящему. Рождение ребенка было признано судьей смягчающим обстоятельством. В итоге, суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Но отбывать наказание осужденная будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Подельницу приговорили к полутора годам лишения свободы условно, установив двухлетний испытательный срок.

Кроме того, приговором Советского районного суда г. Краснодара удовлетворены исковые требования прокурора к осужденным о взыскании ущерба с учетом добровольного частичного возмещения ущерба осужденными.