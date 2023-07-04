Как идет уборка озимой пшеница на полях Краснодарского края

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

В одном из крупнейших агропредприятии Усть-Лабинского района на пике уборка озимой пшеницы. Растениеводам предстоит убрать более 35 тысяч гектаров этой культуры. Урожайность на некоторых полях достигает 69-71 ц/га.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

- Это все семена пшеницы отечественной селекции, созданные в Центре зерна им. Лукьяненко, - подчеркивают специалисты-аграрии компании.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

Семена пшеницы и ячменя, которые сеют и выращивают в компании стали за последние десять-пятнадцать лет основой для получения нашего кубанского урожая.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

Пшеница с полей поступает в собственные элеваторы компании хорошего качества в основном 4 класса.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

В этом году в районе взят небывалый темп уборки. На одном поле одновременно работают по 11 комбайнов. Они в едином потоке выгружают из бункеров обмолоченные зерна пшеницы в КамАЗы. Такой непрерывный поток идет от рассвета до заката.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

- Надо успеть до дождя, в самые кратчайшие сроки, за три недели, - говорят хлеборобы.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

Для высочайшего темпа уборки есть все необходимое – от комбайнов до автоперевозчиков.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

И самое главное настрой людей, убрать все качественно и в срок, а значит страна будет с хлебом.

Уборка урожая Фото: Виталий ТИМКИВ