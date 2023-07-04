Пролетел несколько этажей. В Краснодаре рухнул лифт с беременной женщиной и ребенком

Проводится проверка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре в одной из многоэтажек рухнул лифт. В кабине в момент происшествия находились беременная женщина и ребенок.

Все произошло в многоэтажке по улице Ахеджака. Неисправность с лифтом возникла в доме №12, корп. 1. О происшествии позже сообщили в соцсетях. По словам женщины, которая в находилась в кабине, подъемник сразу начал падать и пролетел несколько этажей. После этого лифт остановился.

Женщина попыталась обратиться за помощью к диспетчеру, но ответа вовремя не получила. Кнопка вызова в подъемнике оказалась неисправной. Услышав голоса молодых людей, она попросила помочь выбраться. Они откликнулись, но в этот момент второй лифт рухнул и вместе с ними.

После публикаций в соцсетях происшествием заинтересовались в прокуратуре. Надзорный орган организовал проверку.

«В настоящее время предварительно установлено, что остановка лифта произошла в результате перегруза строительными материалами, лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Известно, что лифт после происшествия обследовали и вновь запустили. Сейчас подъемник работает, как и прежде. Тем временем в прокуратуре продолжается проверка работы оборудования в многоквартирном доме.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим некорректной работе лифта, а также полноте принимаемых мер ООО «УК ЖК «Красная площадь» в целях обеспечения безопасности», – добавили в пресс-службе надзорного органа.

Доследственную проверку организовало и краевое управление СК РФ.

«Согласно опубликованным сведениям, в то время, когда в кабине лифта находились пассажиры, в том числе беременная женщина, произошла кратковременная остановка лифта во время движения. Данные обстоятельства могли быть вызваны неисправностью механизма лифта», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники территориального следственного отдела СКР по краю. Они осматривают лифтовое оборудование, все обстоятельства ЧП устанавливаются.

«В рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе ведомства.