Снова спели вместе: Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на сцену с мужем в Сочи

Агутин и Варум появились вместе на публике Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На Красной Поляне 1 июля стартовал четвертый Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. На слет приехали начинающие артисты, которые выступят на публики после обучения. В рамках форума прошел и финал конкурса «Детский Автор России». В состав жюри вошли Леонид Агутин со своей женой Анжеликой Варум, Сосо Павлиашвили, Нюша и другие.

Звездная пара впервые за долгое время выступила вместе. Агутина вместе с Варум не видели на сцене давно. Поэтому поклонники начали визжать от счастья, увидев их с вокальным номером. Они выступили с песней «Все уже написано и предрешено».

Видео с концерта опубликовали участники форума и молодые конкурсанты. Во время спуска на сцену Леонид Агутин галантно протянул руку своей супруги. В комментариях отметили, что Анжелика Варум хорошеет с каждым днем.

Для концерта певица выбрала белые брюки-клеш, бежевую блузку и нежно-розовую накидку. В комментариях поклонники писали, что Анжелика прекрасно выглядит и заметно постройнела. Хотя еще в мае фотографии певицы стали предметом для обсуждения. Ее раскритиковали за слишком домашний вид, а про внешность сказали, что, мол, артистка постарела.

Напомним, Варум и Агутин живут в браке уже 23 года. Супруги познакомились еще в 90-е годы. Их отношения завязались в 1998 году. В последнее время Анжелика Варум не так часто появлялась на ТВ, как раньше. И если ее супруг охотно участвует в телешоу, то Анжелика предпочитает все больше времени проводить дома. Певица рассказывала, что она отстранилась от токсичной жизни внутри шоу-бизнеса. Артистка увлеклась виноделием, купила виноградники в Темрюкском районе и развивает собственное производство.

Из-за отстраненности певицы многие начали считать, что звездная пара разошлась. Однако это совсем не так. Чтобы успокоить фанатов, Агутин высказался о разводе и опроверг слух о том, что они с женой больше не вместе. Леонид не стал писать отдельный пост на эту тему и просто сделал репост сообщения со своей фан-страницы.

«Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», - говорилось в сообщении. - «В ход пустили и новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором её недавнего концерта».