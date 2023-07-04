Барический максимум поднимет градусники до экстремальных отметок. В Краснодарском крае ожидается пекло до +36 градусов

Середина недели в Краснодарском крае будет жаркой. Фото: Олег УМАРОВ

Лето в Краснодарском крае в самом разгаре. Ливни и грозы, которые мучали регион весь июнь, отступают. На Кубань надвигается традиционная для этого времени года жара. Столбики термометров будут на высоте. В ближайшие дни они поднимутся далеко за 30 градусов.

- Над регионом сохранится господство обширного барического максимума. Он еще на сутки удержит в регионе малооблачную, сухую и по-летнему жаркую, антициклональную погоду, - рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Солнце раскочегарит всю территорию края. Температура воздуха будет держаться на отметках около +34…+36 градусов. При почти полном безветрии. Ко всему прочему добавится опасная ультрафиолетовая активность.

- В ближайшие дни в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ультрафиолетовый индекс достигнет 8-9 единиц при 12 возможных, - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Опасное солнце прогнозируется в Сочи. Жителям и гостям курорта лучше всего выходить на улицу утром и вечером, а в полуденное время прятаться в помещениях. Только так можно уменьшить риск ожогов кожи.

Такая погода сохранится до выходных. Самыми жаркими станут 5, 6 и 7 июля.