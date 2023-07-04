Что Путин ответил Кондратьеву на совещании с членами правительства: главное

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Огромные пробки образовались на подъезде к Крымскому мосту еще в субботу, 1 июля. На пике затора достигали 9 километров. Но уже в воскресенье трафик снизился. А время ожидания досмотра снизилось до получаса.

Обострилась ситуация в понедельник. Тогда пробки достигли рекордных 13 км. Время ожидания увеличилось до 5-6 часов. На месте работали волонтеры. Они сутками раздавали воду, пока рабочие монтировали биотуалеты. 28 кабинок установили через каждые 350 метров.

Утром во вторник, 4 июля, пробка сократилась до восьми километров (или 1,5 тысяч машин), а ближе к полудню – до 1500 метров (или 150 автомобилей). Об этом на совещании с Президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Время ожидания проезда через Крымский мост составляет где-то от 30 минут до одного часа», – подчеркнул глава региона.

По данным Минтранса, очередной наплыв туристов в Крым придется на ближайшие выходные. Новые пиковые нагрузки ожидаются уже через неделю, 16-17 июля.

«В случае возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать транспортный коридор через новые регионы и для легковых автомобилей, информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край», - заключил Кондратьев.

Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.

Тем временем минтранс заявил, что военные готовы предоставить еще два десантных корабля. Ожидаются, что они также будут использоваться как паромы.