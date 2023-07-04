Впал в ярость из ревности. Житель Питера зарезал многодетную мать в Геленджике

Мужчину в ближайшее время заключат под стражу

В Геленджике возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина из ревности избил собственную жену, а потом зарезал.

- Семейная пара приехала из Питера для работы в летний период в село Архипо-Осиповка. Здесь они сняли в аренду дом на улице Советской. В ночь на 4 июля супруги поссорились на почве ревности. Пьяный мужчина не менее семи раз ударил 33-летнюю женщину ножом в голову и туловище. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Когда соседи услышали крик и выбежали на улицу, было уже поздно, женщина лежала на дороге без движений. Свидетели вызвали скорую. А ребенок, на глазах которого отец устроил поножовщину, позвонил в полицию.

- После случившегося мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями, которых во время конфликта успел вызвать один из детей супругов, - сообщили следователи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время его заключат под стражу. Следствием будут также приняты меры, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей семейной пары.

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