Проверят почву, проведут генетические анализы. СК назначил около 20 экспертиз по делу об убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Убитые из-за 190 тысяч рублей Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко.

Правоохранительные органы продолжают расследовать убийство аниматоров в Краснодарском крае. Жестокая расправа над директором развлекательного агентства 34-летним Кириллом Чубко и его коллегой 19-летней Татьяной Мостыко совершили трое мужчин. Бандиты с большой дороги забрали их деньги, заставляя снимать в банкоматах, а потом по очереди лишили жизни мужчину и девушку.

28 мая аниматоры возвращались домой с работы в Усть-Лабинск. В дороге у них пробило колесо. Кирилл позвонил жене и рассказал о дорожной неприятности, попросил не ждать его и ложиться спать. Утром никто не вернулся. Чувствуя неладное, супруга Кирилла обратилась к поисковикам и полицейским. Аниматоров искали несколько дней, но живыми их больше никто не видел.

Банда, сколоченная Демьяном Кеворкьяном, решила поживиться. Они увидели, что Кирилл и Татьяна попали в беду и не знают, как быть на трассе. Под предлогом помощи, трое мужчин втерлись к ним в доверие, а потом расправились и закопали в разных районах. Как позже признались налетчики в суде, они не собирались убивать молодых людей — решение пришло внезапно.

За убийство Кирилла Анатолий Двойников получил 20 тысяч рублей, которые он потратил на одежду, а Арам Тотосян после расправы над второкурсницей педколледжа получил 30 тысяч, он раздал долги. Остальные деньги, 140 тысяч, достались организатору банды Демьяну Кеворкьяну. Во время избрания меры пресечения он не признавал свою вину и указывал на то, что его руки чисты.

3 мая их задержали, сейчас налетчики находятся под арестом до 30 июля.

Следователи до сих пор разбираются в громком деле. Они назначили около 20 экспертиз, среди которых генетические, почвоведческие и пожаротехническая, пишет «Ъ-Кубань».

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