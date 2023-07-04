Губернатор Кубани назвал контролируемой ситуацию на подъезде к Крымскому мосту

Губернатор Краснодарского края принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференции провел Владимир Путин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев принял участие в видеоконференции, которую провел Владимир Путин. Участники совещания обсудили ситуацию на Крымском мосту, на подъезде к которому в последние дни наблюдаются автомобильные заторы.

«Мы начнем с оперативных вопросов. Первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Знаю, что готовились к летнему сезону, планировали и количество досмотровых комплексов увеличить, но, видимо, поток большой. Что там сейчас происходит и что можно сделать для того, чтобы ситуация поменялась к лучшему», – обратился к присутствующим Владимир Путин.

К началу курортного сезона на подъездах к Крымскому мосту обустроили 11 модульных зданий. Технические средства позволяют досматривать до 440 автомобилей в час со стороны Тамани и до 400 транспортных средств со стороны Керчи.

«С целью размельчения потоков легковые транспортные средства направляются в пункты досмотра, автобусы следуют на вокзал, где проходят досмотр багажа. Грузы специального назначения направляются на отдельную полосу. В настоящее время ежесуточно несут службу до 150 постов досмотра ведомственной охраны с возможностью их перемещения в течение суток между площадками досмотровых комплексов в целях реагирования на динамическое изменение транспортного потока и обеспечения безостановочной работы по досмотру транспортных средств и пассажиров», - рассказал министр транспорта России Виталий Савельев.

Также Виталий Савельев отметил, что с 1 июля количество желающих выехать в Крым резко увеличилось. Статистика зафиксировала рост трафика на 40%. На выходных протяженность пробки составила более 11 км.

«Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась практически до 1,5 километра. В очереди около 100-150 легковых автомобилей. Время ожидания проезда составляет от 30 минут до 1 часа. К выходным, конечно же, количество будет больше», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Миновать заторы у Крымского моста можно, выбрав альтернативный путь. После ремонта 2 июля было открыто движение по Херсонскому мосту. Это на границе Херсонской области и Крыма.

Либо же можно выбрать паромную переправу. Сейчас между портами Кавказ и Керчь курсируют шесть паромов, которые способны перевезти до тысячи автомобилей в сутки. К тому же Минобороны готово предоставить еще два десантных корабля для работы на Керченской переправе.