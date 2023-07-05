От всей теплоты души. Прихожане из Северского района Кубани шьют лоскутные одеяла для бойцов СВО

Женщины трудятся над созданием подарков для бойцов. Фото: храм Спиридона Тримифунтского

Лоскуток за лоскутком соединяют цветастое полотно мастерицы из Северского района. Кропотливая работа занимает много времени, каждый кусочек ткани надо вырезать, приладить в орнамент, а потом сшить. Яркие лоскутки превращаются в одеяла через две недели, а то и больше.

- У нас не было запроса от военных, чтобы мы шили им такие одеяла. Это наше желание, наш знак благодарности им за то, что защищают нас, - рассказала «КП»-Кубань» прихожанка храма Спиридона Тримифунтского станицы Северской Екатеринодарской и Кубанской епархии Краснодарского края Алена Корнет.

Одеяла получаются воздушными, внутрь добавляют синтепон.

- Мы знаем, что бойцы часто меняют место дислокации, поэтому должны быть готовы в любой момент собрать вещи. Наши одеяла легкие и не занимают много места. Можно брать с собой везде. Их легко постирать и им не нужен пододеяльник, что на передовой тоже важно, - отмечает женщина.

Рукоделием занимаются около 10 мастериц. Они уже изготовили 20 одеял, с заботой сшитых для тех, кто находится за «ленточкой». Зимой они же вязали теплые вещи – носки и шапки. Все эти изделия были переданы вместе с гуманитарной миссией, которая регулярно отправляется из Северского района.