Штормовое предупреждение по сильной жаре до 39 градусов объявили на Кубани

На Кубани обещают температуру до +39 градусов в тени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае наступило настоящее лето. Дожди, ранее обрушившиеся на регион, отступили. А столбики термометров стремительно начали расти. Так, уже 5 июля в регионе обещают до +39 градусов. Такую температуру жители и туристы могут ощутить в тени.

«Обширный антициклон усиливает свое влияние на погоду Кубани. Его стараниями в крае сохранится малооблачная и очень жаркая погода. Столбики термометров стремительно поднимаются до +39 градусов», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 5 июля в крае обещают малооблачную погоду без осадков. Порывы ветра местами могут достигать 9-14 м/с, а в Новороссийске – 15-20 м/с. В горах днем воздух прогреется до +25…30 градусов, на Черноморском побережье – до +29…34 градусов.

Штормовое предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае будет действовать днем и вечером до 7 июля включительно. Вместе с тем жителей и гостей региона предупреждают о высокой пожароопасности.

«5 и 6 июля местами в северо-западных, центральных районах края и в МО г. Краснодар, в южной половине и северо-восточных районах края - сохранится высокая пожароопасность (ВПО) 4 класса (НЯ)», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели напомнили об основных правилах, которые необходимо соблюдать в случае чрезвычайной пожароопасности. Так, при отдыхе в лесу запрещено пользоваться открытыми источниками огня рядом с сухой травой и поваленными деревьями.

Разводить костер можно только на открытых площадках. Перед тем как разжечь огонь, место необходимо окружить минерализованной полосой не менее 0,5 м. А тушить костер следует водой либо песком.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его, быстро покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой», – отметили спасатели.

Во время сильной жары стоит надевать светлую одежду, пропускающую воздух, а также головной убор. В летний зной не рекомендуется употреблять алкоголь – это приведет к плохому самочувствию. А при тепловом ударе нужно перейти в тень, на ветер или принять душ. При этом необходимо медленно выпить много воды.

«Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия – делайте массаж сердца и искусственное дыхание», – напоминают спасатели.

В случае пожара в лесу необходимо обращаться по телефону 101 в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию поселения.

КСТАТИ

Как отмечают синоптики, в Краснодаре максимальную температуру воздуха зафиксировали в 1938 году. Тогда столбики термометров достигли +39,7 градуса. Минимальная температура воздуха в этот же день зафиксирована в 1968 году. Воздух прогрелся лишь до +11,8 градусов.