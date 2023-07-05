Под Анапой продают квартиру в здании администрации

Фото с сервиса объявлений

Ценник на жилье на побережье Черного моря бьет рекорды. Он уже в 1,5-2 раза превышает московские показатели. Квадратные метры в Сочи уходят по 600 тысяч рублей, и это не предел.

Куда дешевле жилье в Анапе. Там средний чек за метр не превышает 200 тысяч рублей. А небольшую комнату можно взять за 800 тысяч рублей. Это 10 квадратов в здании бывшей администрации курорта.

Необычный лот появился на сервисе объявлений. Студия площадью в 10 квадратов находится на улице Садовой в селе Юровка. Это в 25 км от ближайшего пляжа.

Фото с сервиса объявлений

По словам автора, раньше в здании была администрация. Но мэрия съехала, а помещение осталось.

- Обои свежие, поклеили два года назад. Новая крыша, – делится владелец комнаты.

Он отмечает, что комната подойдет для семейной пары. Но ютиться лучше без домашних животных и детей, слишком мало места.

- Горячая вода идет через бойлер, отопление – газ, все регулируется, – добавляет автор.

Помимо комнаты, будущий владелец получит собственную площадку для занятий спортом и парк. Они находятся буквально во дворе.

- Соседи нормальные. Село красивое, односельчане дружные, – заключает автор.

Также будущий владелец получит бесплатные фрукты. Деревья с ними растут во дворе.