Контрактник с Кубани получил Георгиевский крест за взятие укрепленного района в зоне СВО

Денис на передовой. Фото: Огни Кубани

Боец из станицы Кавказской Денис Г. в армию ушел после школы и остался там служить по контракту. Его воинская часть находилась в Южной Осетии. Именно оттуда он ушел в зону СВО.

- Часть подняли с полигона, и эшелон помчался на новое место назначения. Украина встретила нас в штыки. Позади остались Мариуполь и "Азовсталь", - говорит Денис.

Младший сержант и его товарищи служат на самоходной установке под названием «Акация». Работы у артиллеристов хватает – отбивать атаки противника приходится не один раз на дню. О боях Денис сильно не говорит. Лишь шлет отцу, ветерану МВД и Чеченской войны, фотографии из окопов – вот тут готовит еду, тут спит. Однажды прислал фото с рыжей дворняжкой. Ее приютили и подкармливают в подразделении, где служит Денис. Пес напоминает о доме, о том, что мирная жизнь не за горами.

- Нам еще приятно получать детские письма. – признается боец. – Читаем в свободное время, понимаем, что за нами стоит вся страна. Благодарны всем, кто отправляет их и гуманитарку к нам. Это дорогого стоит.

В послужном списке контрактника немало грамот за отличную службу в рядах Вооруженных сил. Георгиевский крест IV степени он получил недавно за взятие укрепленного района. Также среди наград медаль «За военную доблесть» II степени.

Недавно Денис приезжал домой. Отдохнул. Пообщался с родными, помог отцу по хозяйству. И снова отправился за «ленточку». Там друзья, товарищи и задачи, которые еще предстоит решить.