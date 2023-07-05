Пылевой вихрь пронесся в Абрау-Дюрсо

Пылевой вихрь кружил несколько минут Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае держится настоящая жара. В ближайшие дни столбики термометров могут подняться до +39 градусов. Как отмечают синоптики, такую температуру будут фиксировать в тени. И именно в период, когда в регионе парит, жители и туристы сталкиваются с необычным явлением – пылевым вихрем.

Одну из воронок успел заснять на видео в Абрау-Дюрсо местный житель недалеко от озера. На кадрах видно, как столб пыли постепенно закручивается и держится несколько минут. Воронка не движется, остается на одном месте и через время растворяется.

Подобное явление многие могут принять за смерч. Но пылевые вихри часто возникают на территории края. Их образованию в том числе способствует жаркая и сухая погода.

Пылевые вихри, которые могут застать жители и туристы, чаще всего имеют небольшую силу. Они не несут никакой опасности для человека и не разрушают, как смерчи, все на своем пути. При столкновении даже с небольшими препятствиями – автомобилями или ветками деревьев – такие воронки быстро теряют свою силу и постепенно исчезают.

Пылевой вихрь отличается от смерча и в формировании. Воронка, как правило, возникает у поверхности земли днем в сухую жаркую погоду.

К слову, жители и гости региона в ближайшее время могут столкнуться с таким природным явлением не один раз. Жаркая погода будет уверенно держаться в Краснодарском крае.

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